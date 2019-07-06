HEM Türkiye Ligi hem de Euroleague'de bu sezon hedefe ulaşamayan Fenerbahçe Beko büyük bombayı patlattı.

NBA'DEN TEKLİF VARDI

Sarı-Lacivertliler, Euroleague'in son şampiyonu CSKA Moskova'dan ayrılan ve Avrupa'nın en önemli yıldızları arasında gösterilen Nando De Colo'yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin Fransız oyun kurucu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Real Madrid ve NBA'den teklifler almasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih eden 32 yaşındaki De Colo, 2016 yılında Euroleague Final Four'da en değeri oyuncu ödülünü kazanmıştı.

İKİNCİ BOMBA: CHRİS SİNGLETON

NANDO De Colo'yu alan Fenerbahçe Beko ikinci bombayı da patlatıyor... Sarı-Lacivertliler son olarak Barcelona formasını giyen ABD'li forvet Chris Singleton ile de büyük oranda anlaşma sağladı.