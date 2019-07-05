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  • 05.07.2019 14:43
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 15:04

Son dakika haberi: Beko Nando de Colo'yu kadrosuna kattı

Son dakika haberine göre; Guduric ve Melli'nin NBA yolcusu olması sonrası bonservis olarak elini güçlendiren Beko, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren De Colo'yu kadrosuna kattı.

Dünya yıldızı resmen Fenerbahçe'de!

Fransız oyun kurucunun haklarını elinde bulunduran Toronto Raptors'ın, şampiyonlukta en önemli paya sahip olan sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilen Kawhi Leonard'ı elinde tutmak için De Colo'ya minimum kontrat önermesi bekleniyordu.

BeinSports'un haberine göre 1.8 milyon dolarlık bu minimum kontratı reddeden De Colo, Beko ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarıları ve koç Obradovic nedeniyle De Colo'nun sarı lacivertlileri tercih ettiği öğrenildi.

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