ABD basınından bir iddia daha: Trump ve Maduro görüştü

Trump ve Rubio, Reuters

TELEFONDAN HEMEN SONRA TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ İLAN ETTİLER

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı telefon görüşmesinin, ABD Dışişlerinin Maduro'yu terör örgütü olarak gördükleri Cartel de los Soles'in lideri olarak belirlemesinden birkaç gün önce gerçekleştiğini belirtti.

ABD, Venezuela'ya yönelik olarak Karayipler'de önemli bir askeri varlık oluşturdu. Yönetim yetkilileri, amaçlarının uyuşturucu kaçakçılığını caydırmak olduğunu söylese de Maduro'nun zorla iktidardan uzaklaştırılmasını istediklerini de açıkça belirttiler.