ABD basınından bir iddia daha: Trump ve Maduro görüştü

ABD gazetesi The New York Times, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun bir telefon görüşmesi yaptığını iddia etti. New York Times telefon görüşmesinin, ABD Dışişlerinin Maduro’yu terör örgütü olarak gördükleri Cartel de los Soles’in lideri olarak belirlemesinden birkaç gün önce yapıldığına dikkat çekti.

ABD basınından bir iddia daha: Trump ve Maduro görüştü

ABD ile Venezuela arasında gerilim had safhaya ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başına ödül koydu. The Washington Post'un Maduro'nun sürgün edileceğine yönelik haberinin ardından New York Times'dan da gündeme damga vuran bir iddia geldi.

TRUMP VE MADURO GÖRÜŞTÜ MÜ?

New York Times, konuya yakın çok sayıda kaynağın verdiği bilgiye göre Trump ile Maduro'nun geçtiğimiz hafta telefon görüşmesi yaptığını yazdı. İddiaya göre iki lider telefonda yüz yüze görüşme üzerine konuştu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Telefon görüşmesinin hafta sonu yapıldığını belirten New York Times, Trump ve Maduro'nun ABD'de olası bir görüşme hakkında tartıştığı belirtildi. New York Times'a konuşan bir kişi şu anda görüşme için herhangi bir planın olmadığını söyledi.

TELEFONDAN HEMEN SONRA TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ İLAN ETTİLER

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı telefon görüşmesinin, ABD Dışişlerinin Maduro'yu terör örgütü olarak gördükleri Cartel de los Soles'in lideri olarak belirlemesinden birkaç gün önce gerçekleştiğini belirtti.

ABD, Venezuela'ya yönelik olarak Karayipler'de önemli bir askeri varlık oluşturdu. Yönetim yetkilileri, amaçlarının uyuşturucu kaçakçılığını caydırmak olduğunu söylese de Maduro'nun zorla iktidardan uzaklaştırılmasını istediklerini de açıkça belirttiler.

