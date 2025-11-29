Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı

Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter gol sevinci sebebiyle Warner Bross. tarafından dava edilmişti. Ancak şirket bu haberi yalanlamıştı. GÜNAYDIN, Warner Bross’un “Hukuki süreç yok“ açıklamasını çürüten resmi mahkeme belgelerini ortaya çıkardı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun "Harry Potter" temalı gol sevinci nedeniyle dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros tarafından dava edildiğini GÜNAYDIN'ın kamuoyuna duyurması şirket tarafından reddedildi. Takvim'den Atakan Irmak'ın haberine göre, Warner Bros Discovery'nin hukuk departmanı yaptığı açıklamada "Konuya ilişkin herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmış, şirketin Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer de, "Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde konuşmuştu.

GÜNAYDIN, şirketin Kerem Aktürkoğlu'na açtığı davanın belgelerine ulaştı. Fikri Sinai Mahkemesine 16 Eylül'de sunulan dilekçede Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabında kendisini Harry Potter karakterine benzeterek telif haklarını çiğnediği ifade edildi, paylaşımları görüntüleriyle dilekçeye konuldu.

GÜNAYDIN'ın ulaştığı resmî belgeler, Warner Bros.'un yaptığı bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Ortaya çıkan belgeler, Warner Bros. Entertainment Inc.'in 16 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne bizzat başvurduğunu ve Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi için "çevrimiçi delil tespiti" talep ettiğini gösteriyor.

Belgelerde, Aktürkoğlu'nun Instagram ve Twitter hesaplarında yer alan "Harry Potter" temalı içeriklerde filmlerden alınmış görsellerin, karakter öğelerinin, Hogwarts ve Gryffindor gibi marka unsurlarının ve özellikle serinin ikonik müziği "Hedwig's Theme"in izinsiz kullanıldığı iddia ediliyor. Warner Bros'un avukatları, futbolcunun bu paylaşımlarının telif hakkı ve marka kullanım ihlali oluşturduğunu belirterek mahkemeden söz konusu içeriklerin bilirkişi tarafından incelenmesini talep ediyor.