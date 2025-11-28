Son dakika: KAIROS ve VIRAT adlı tankerde patlama: Can kaybı var mı? Mayın iddiası: Her an batabilir
Karadeniz'de Karios ve VIRAT adlı 2 tankerde patlama meydana geldi. Kocaeli Valiliği patlamanın sebebinin henüz bilinmediğini belirtti. İngiliz haber ajansı Reuters geminin mayına çarptığı iddiasına yer verirken tankerin patlamanın ardından su aldığı ve her an batabileceği açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 25 denizcinin gemiden tahliye edildiğini açıkladı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya'nın Novoroski Limanı'na seyreden KAIROS tanker gemisinde yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
GEMİ İSABET ALINDI
KAIROS tanker gemisinin ardından Denizcilik Genel Müdürlüğü VIRAT isimli tanker'in isabet alındığını bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, KAIROS isimli tankerin ardından VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:
VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir.
GEMİ HER AN BATABİLİR
Patlamanın ardından geminin su aldığı ve batma tehlikesinin olduğu belirtildi. Öte yandan tankerin patlamadan önceki görüntüleri A Haber ekranlarında paylaşıldı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: İÇİNDE 25 KİŞİ BULUNUYORDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama ve yangın ihbarı alınan "KAIROS" adlı gemideki 25 personelin sağlıklı şekilde kurtarıldığını bildirdi.
Bakanlıktan, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede, Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemiye ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İçinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, Kurtarma-12 römorkörümüz ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır."
MAYINA MI ÇARPTI?
İngiliz Reuters, Denizcilik acentesi Tribeca'nın geminin bir mayına çarpmış olabileceğini ve batma tehlikesi altında olabileceğini belirten raporların bulunduğunu, kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik ekiplerinin yardım için gönderildiğini belirttiğine dikkat çekti.
KAIROS TENKERİNDE PATLAMA
Kandıra’ya bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski limanına seyreden ‘KAIROS’ isimli tanker gemisinde yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir” denildi.
Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.