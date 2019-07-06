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Tarihi güreşler için doldu taştı... Yer bulamayan güreşseverler ise dışarıda sabahladı...

Kırkpınar bereketi

EDİRNE'DE bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi leri, dün başladı. Kırkpınar için kente gelenler, otel, pansiyon ve misafirhaneleri günler öncesinden doldurdu.

Yaklaşık 2 bin 400 yatak kapasiteli otellerde yer bulamayanlar, her yıl olduğu gibi Selimiye Camii'nin bahçesi başta olmak üzere parklarda geceyi geçirdi. Güreşler için 2 bin 380 pehlivan kayıt yaptırdı. Kırkpınar'da yeni kayıt rekoru kırıldı. 52 başpehlivan altın kemer için güreşecek.

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