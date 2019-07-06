EDİRNE'DE bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dün başladı. Kırkpınar için kente gelenler, otel, pansiyon ve misafirhaneleri günler öncesinden doldurdu.

Yaklaşık 2 bin 400 yatak kapasiteli otellerde yer bulamayanlar, her yıl olduğu gibi Selimiye Camii'nin bahçesi başta olmak üzere parklarda geceyi geçirdi. Güreşler için 2 bin 380 pehlivan kayıt yaptırdı. Kırkpınar'da yeni kayıt rekoru kırıldı. 52 başpehlivan altın kemer için güreşecek.