TRANSFER sezonunun en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray durmak bilmiyor... Babel, Jimmy Durmaz, Şener, Adem ve Ozornwafor'u alan Sarı- Kırmızılılar'dan flaş bir hamle daha geliyor. Cimbom, Celta Vigo'da oynayan Emre Mor'u kadrosuna katıyor.

EL SIKIŞMALARI AN MESELESİ

İSPANYA'da aradığını bulamayan genç yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, İspanyol kulübüne kiralama teklifi yaptı. İki kulübün el sıkışmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.





ŞU AN TEK SORUN OPSİYONDA

EMRE Mor'un transferi için Beşiktaş'ın da ısrarcı olduğu ancak Sarı- Kırmızılılar'ın Fatih Terim faktörüyle işi bitirmeye yaklaştığı öğrenildi. Şu anda tek sorunun opsiyon olduğu belirlendi.

15 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

EĞER Galatasaray ve Celta Vigo opsiyon konusundaki anlaşmazlığı da aşarsa Emre Mor, Florya'nın yolunu tutacak. 21 yaşındaki futbolcu 15 kez Milli Takımımız'ın formasını giydi.