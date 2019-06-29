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  • 29.06.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 18:37

Takımı'nda 3 transfer birden

Takımı'nda milli oyuncular Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan Cecilia Zandalasini ile sözleşme yenilendi.

Fenerbahçe'de 3 transfer birden

Takımı'nda milli oyuncular Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan Cecilia Zandalasini ile sözleşme yenilendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tuğçe Canıtez ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve Zandalasini ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.



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