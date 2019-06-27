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'da Al Ahli formasını giyen 'nun 'la görüştüğü öne sürüldü...

Carlos Eduardo iddiası

Suudi Arabistan'da Al Ahli formasını giyen Carlos Eduardo'nun Galatasaray'la görüştüğü öne sürüldü... 10 numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı yıldızın Younes Belhanda'nın satılması durumunda alternatif olarak düşünüldüğü iddia ediliyor. Gomis'in takım arkadaşı olan Carlos Eduardo daha önce Porto ve Nice formalarını da giymişti.

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