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Başkan Erdoğan, ’in nikah şahidi oldu

, hayatını Zeynep Yılmaz ile birleşrtdii. Ankara’daki düğünde çiftin nikah şahitliğini Başkan yaptı...

Başkan Erdoğan Kayaalp’in nikah şahidi oldu

MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp dün Ankara'da gerçekleşen düğün töreniyle Zeynep Yılmaz'la dünya evine girdi. Ankara'daki Göksu Ada Restaurant'ta yapılan törende çiftin nikah şahitliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül yaptı.

CÜZDAN GELİNE...
Çifte mutluluk dileyen Başkan Erdoğan, evlilik cüzdanını ise Zeynep Yılmaz'a takdim etti. Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı.

2. DÜĞÜN YOZGAT'TA
-Zeynep Yılmaz çiftinin ikinci düğünü ise Rıza'nın memleketi Yozgat'ta yapılacak. Çiftin ikinci düğünü 27 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

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