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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 22:07

Başkan Erdoğan, 'in düğün törenine katıldı

, ile evlendi. 'da gerçekleştirilen düğüne Başkan da katıldı. Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz'a takdim etti.

Başkan Erdoğan, Rıza Kayaalp'in düğün törenine katıldı

'daki Göksu Ada Restaurant'ta yapılan törende nikahı Belediye Başkanı kıydı.
Çiftin nikah şahitliklerini ise Başkan ve Genel Başkanı , Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve olimpiyat şampiyonu yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını 'a takdim etti.

Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı. Zeynep Yılmaz ile 'in ikinci düğün töreni 27 Haziran'da 'ta yapılacak.

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