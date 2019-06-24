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’in çok istediği Söyüncü için ’e 2. kez kiralama teklifi sunacak.

Çağlar defteri kapanmadı
Cimbom Çağlar'da ısrarlı... Fatih Terim'in çok istediği 'lı oyuncu için İngiliz kulübüne 2. kez kiralama teklifi sunulacak. Bu görüşmeden olumlu bir cevap alınırsa 1 yıllığına kiralanacak.

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