Çağlar defteri kapanmadı

Galatasaray Fatih Terim’in çok istediği Çağlar Söyüncü için Leicester’e 2. kez kiralama teklifi sunacak. Cimbom Çağlar'da ısrarlı... Fatih Terim'in çok istediği Leicester'lı oyuncu için İngiliz kulübüne 2. kez kiralama teklifi sunulacak. Bu görüşmeden olumlu bir cevap alınırsa Çağlar 1 yıllığına kiralanacak.
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