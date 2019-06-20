Fenerbahçe pes etmedi... Sarı- Lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisi 6. maçında sahasında Anadolu Efes'i 85-69 mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirdi. Fenerbahçe böylelikle rakibi Efes'in şampiyonluğunu ilan etmesini engelleyerek, seriyi 7. ve son maça taşıdı.
FENER SON ÇEYREKTE COŞTU
Maçta ilk yarı kafa kafaya geçerken devre 38-36 F.Bahçe lehine bitti. 3. çeyrek de 53-52 ev sahibi lehine geçilirken, son periyotta farkı açan Sarı-Lacivertliler sahadan 85-69 galip ayrıldı.
SEZON FİNALİ SİNAN ERDEM'DE
Final serisinde şampiyonun belli olacağı 7. ve son maç Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yarın saat 20.00'de Sinan Erdem'de oynanacak.
BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
A.Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, F.Bahçe yenilgisi sonrası, "Kazanamadığımız için üzgün değilim. Tarihi bir seri oynanıyor. Gerçekleri tarih yazar. Biz şampiyon olacağız." dedi. Ataman, serinin son maçı için taraftarlardan destek istedi.
GURUR DUYMALIYIZ
Obradovic, "7. maçta ne olursa olsun bu takımla gurur duymalıyız" dedi.
Efes galibiyeti sonrası konuşan F.Bahçe'nin başantrenörü Obradovic, "14 günde 7. maçımız kolay değil Sonuç ne olursa olsun bu takımla gurur duymalıyız" dedi. Obra, Fenerbahçe taraftarına da destekleri için teşekkür etti.
FENER SON ÇEYREKTE COŞTU
Maçta ilk yarı kafa kafaya geçerken devre 38-36 F.Bahçe lehine bitti. 3. çeyrek de 53-52 ev sahibi lehine geçilirken, son periyotta farkı açan Sarı-Lacivertliler sahadan 85-69 galip ayrıldı.
SEZON FİNALİ SİNAN ERDEM'DE
Final serisinde şampiyonun belli olacağı 7. ve son maç Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yarın saat 20.00'de Sinan Erdem'de oynanacak.
BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
A.Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, F.Bahçe yenilgisi sonrası, "Kazanamadığımız için üzgün değilim. Tarihi bir seri oynanıyor. Gerçekleri tarih yazar. Biz şampiyon olacağız." dedi. Ataman, serinin son maçı için taraftarlardan destek istedi.
GURUR DUYMALIYIZ
Obradovic, "7. maçta ne olursa olsun bu takımla gurur duymalıyız" dedi.
Efes galibiyeti sonrası konuşan F.Bahçe'nin başantrenörü Obradovic, "14 günde 7. maçımız kolay değil Sonuç ne olursa olsun bu takımla gurur duymalıyız" dedi. Obra, Fenerbahçe taraftarına da destekleri için teşekkür etti.
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