UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz oldu. Dün oynanan final maçında Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, Uluslar Ligi'nde mutlu sona ulaşan taraf oldu. Portekiz'e şampiyonluğu getiren tek golü 60. dakikada Guedes attı. Kupayı kazanan Portekiz turnuvadan 10 milyon Euro da ödül elde etti.
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