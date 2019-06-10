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'nde şampiyon oldu! Porteki 1-0 Holllanda

'nın yeni organizasyonu 'nde şampiyon oldu. Dün oynanan final maçında 'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, Uluslar Ligi'nde mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Hollanda’yı deviren Portekiz şampiyon

UEFA'nın yeni organizasyonu 'nde şampiyon oldu. Dün oynanan final maçında 'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, Uluslar Ligi'nde mutlu sona ulaşan taraf oldu. Portekiz'e şampiyonluğu getiren tek golü 60. dakikada Guedes attı. Kupayı kazanan Portekiz turnuvadan 10 milyon Euro da ödül elde etti.

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