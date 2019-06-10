UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz oldu. Dün oynanan final maçında Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, Uluslar Ligi'nde mutlu sona ulaşan taraf oldu. Portekiz'e şampiyonluğu getiren tek golü 60. dakikada Guedes attı. Kupayı kazanan Portekiz turnuvadan 10 milyon Euro da ödül elde etti.