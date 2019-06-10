Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Ndiaye'nin yerine oyuncu arayan Galatasaray'da ilk tercih Sevilla'da forma giyen Arjantinli 8 numara Ever Banega.... Menajeriyle birçok kez görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar şimdi de kulübü Sevilla ile masaya oturmak için harekete geçiyor. Banega trasferi için bu hafta oldukça kritik olacak.
5 MİLYON GÖZDEN ÇIKARTILDI
İDARİ direktör Şükrü Hanedan bu hafta içinde Sevilla kulübü ile görüşmek için İspanya'ya gidecek ve şartları konuştuktan sonra teklifini sunacak. G.Saray'ın 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
SEVİLLA'NIN İSTEKLERİ DE ÖNEMLİ
Banega'nın sözleşmesi 2020 yılında sona ereceği için Galatasaray bu transferde önemli avantaja sahip. Ancak G.Saray'ın FFP anlaşması olduğu için Sevilla'nın ne kadar bonservis isteyeceği de kritik öneme sahip.
SEVİLLA'DAN FAZLA KAZANACAK
Banega'yı Galatasaray dışında Boca Juniors da istiyor. Sevilla'da yılda 2.2 milyon Euro kazanan Banega'ya G.Saray'ın teklifi 3 milyon Euro olmuştu. Banega 65 kez Arjantin Milli Takım forması giydi.
7 MİLYON İSTENECEĞİ İDDİA EDİLİYOR
Galatasaray, Banega için 5 milyon Euro'yu gözden çıkartırken, Sevilla'nın 7 milyon isteyeceği iddia edildi.
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