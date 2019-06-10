Bugünkü
Takvim

Banega için 'ya gidiyor

8 numara arayışını sürdüren ’da idari direktör ’ya gidiyor. Banega’ınn menajerinin ardından kulübü ile satın alma şartları masaya yatırılacak ve teklif yapılacak.

Cimbom Banega’ya gidiyor

Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Ndiaye'nin yerine oyuncu arayan Galatasaray'da ilk tercih Sevilla'da forma giyen Arjantinli 8 numara Ever Banega.... Menajeriyle birçok kez görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar şimdi de kulübü Sevilla ile masaya oturmak için harekete geçiyor. Banega trasferi için bu hafta oldukça kritik olacak.

5 MİLYON GÖZDEN ÇIKARTILDI
İDARİ direktör Şükrü Hanedan bu hafta içinde Sevilla kulübü ile görüşmek için İspanya'ya gidecek ve şartları konuştuktan sonra teklifini sunacak. G.Saray'ın 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

SEVİLLA'NIN İSTEKLERİ DE ÖNEMLİ
Banega'nın sözleşmesi 2020 yılında sona ereceği için bu transferde önemli avantaja sahip. Ancak G.Saray'ın FFP anlaşması olduğu için 'nın ne kadar bonservis isteyeceği de kritik öneme sahip.

SEVİLLA'DAN FAZLA KAZANACAK
Banega'yı Galatasaray dışında Boca Juniors da istiyor. Sevilla'da yılda 2.2 milyon Euro kazanan Banega'ya G.Saray'ın teklifi 3 milyon Euro olmuştu. Banega 65 kez Arjantin Milli Takım forması giydi.

7 MİLYON İSTENECEĞİ İDDİA EDİLİYOR
Galatasaray, Banega için 5 milyon Euro'yu gözden çıkartırken, Sevilla'nın 7 milyon isteyeceği iddia edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Banega için İspanya'ya gidiyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri