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'ye piyangosu!

kulübü Suning ile olan sözleşmesi feshedilen Brezilyalı yıldız ’ye teklif edildi. Fenerbahçeli kurmayların bu teklifi beklemeye aldıkları da gelen haberler arasında.

Ramires piyangosu

ÖN libero mevkisi i 'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fejsa ile çok büyük oranda anlaşan 'ye 8 numaralı mevki için sürpriz bir teklifle gelindi.

DÜNYA YILDIZI
Sarı-lacıvertlılere 17 Mayıs'ta kulübü Suning tarafından sözleşmesi feshedilen Brezilyalı oyuncu Ramires teklif edildi. Fotospor.com'un haberine göre Çin ekibi 3 sezon önce 28 milyon Euro'ya aldığı sambacıyı bedelsiz serbest bırakırken, menajerler sarı-lacivertli ekibe oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Fenerbahçeli kurmayların bu teklifi beklemeye aldıkları da gelen haberler arasında.

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