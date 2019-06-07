G.Saray 4 koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Arjantinli merkez orta saha Ever Banega ile görüşmelerini sürdüren ve yıldız oyuncudan haber bekleyen Cimbom'un listesine yeni bir isim daha eklendi. G.Saray'ın İngiliz takımlarından Fulham'da forma giyen Jean Michael Seri ile ilgilendiği öğrenildi.

SERİ TRANSFERE GÖZ KIRPTI

İngiltere ​Premier Lig'e veda eden Fulham'da forma giyen 27 yaşındaki Fildişili merkez orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Aslan oyuncuyu kiralık olarak almak istiyor.

30 MİLYON EURO ÖDEDİLER

2018 yılında Fransız ekibi Nice'ten 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon 34 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

SERİ TAM BİR SAVAŞÇI​

Yıldız oyuncu güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle ön plana çıkıyor. Seri, Avrupa deneyimine Porto B takımıyla başladı. Sonrasında ise yıldızı parladı.