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ezdi geçti

Fenerbahçe ezdi geçti
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu play-off yarı final serisi ilk maçında sahasında Tofaş'ı 102-68 gibi farklı bir skorla yenerek seride 1-0 öne geçti ve final için avantaj sağladı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü yine sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

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