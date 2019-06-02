Fenerbahçe ezdi geçti

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında sahasında Tofaş'ı 102-68 gibi farklı bir skorla yenerek seride 1-0 öne geçti ve final için avantaj sağladı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü yine sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.
- Spor
- 02.06.2019
- Gazete
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