Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun en flaş isimlerinden biri olan Vedat Muriç'in transferinde hareketli saatler yaşanıyor... Fenerbahçe önceki gün Rizespor'la her konuda anlaşmış ve artık iş imzaya kalmıştı.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Dün herkes transferin resmen bitmesini beklerken Başakşehir'den flaş bir hamle geldi... Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk'u göreve getiren Turuncu- Lacivertliler, Vedat Muriç için Rizespor'a resmi teklifte bulundu.

ALBAYRAK TEKLİFİ YAPTI

Akşam saatlerinde ise Galatasaray'dan hamle geldi... Abdurrahim Albayrak, Rizespor Başkanı Hasan Kartal'la görüşerek teklifini iletti. Önümüzdeki günlerde yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor.

KARTAL: BIRAKMAK İSTEMİYORUM!

Dün Rizespor'la anlaşma sağlayan teknik direktör İsmail Kartal, "Vedat Muriç'in gitmesine sıcak bakmıyorum. Ancak önümüzdeki günler neler gösterir bilinmez" dedi.