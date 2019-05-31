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'den onay bekliyor

onay verirse , geçen sezon ’da oynayan ’nin bonservisini alacak. Fenerbahçe aynı bölgede forma giyen ile de anlaşma sağlamıştı.

Azubuike onay bekliyor

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Mısır ekibi Pyramids'te olan 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun 2 milyon Euro'ya bonservisinin alınabileceği öğrenildi.

ENERJİSİYLE GÜÇ KATACAK
Eğer teknik patron Ersun Yanal da transfere onay verirse Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirecek. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da çok başarılı olan Nijeryalı merkez orta saha oyuncusu enerjisiyle orta sahanın ilacı olabilir. Fenerbahçe aynı bölgede forma giyen Emre Belözoğlu ile de anlaşma sağlamıştı.

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