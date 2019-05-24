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başkanı transferi açıkladı: Valbuena’yla anlaştık

Valbuena’yla anlaştık

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mathieu Valbuena, Komşu'ya gidiyor. Başkanı Evangelos Marinakis, Fransız yıldız ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Marinakis, "Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Çok iyi bir oyuncuyu transfer ettik diyebiliriz" ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun en geç salı günü 'da sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

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