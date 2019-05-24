Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mathieu Valbuena, Komşu'ya gidiyor. Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Fransız yıldız ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Marinakis, "Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Çok iyi bir oyuncuyu transfer ettik diyebiliriz" ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun en geç salı günü Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.