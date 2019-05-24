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Fenerbahçe 17 yaşındaki 'i renklerine bağladı

Sarı-Lacivertliler İran kulüplerinden Esteghlal FC’den ’le 4+1 senelik sözleşme imzaladı.

Allahyar Fener’de
Fenerbahçe İran kulüplerinden Esteghlal FC'de forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'le 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gelecek adına önemli bir yatırım olarak gösterilen İranlı futbolcu 29 Haziran 2019'da 18 yaşına girecek. Santrfor olarak oynayan genç starın öncelikle altyapıya gönderilmesi bekleniyor. Bu sezon İran Ligi'nde 15 maça çıkan 2 gol 2 asist yaptı.

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