Fenerbahçe İran kulüplerinden Esteghlal FC'de forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'le 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gelecek adına önemli bir yatırım olarak gösterilen İranlı futbolcu 29 Haziran 2019'da 18 yaşına girecek. Santrfor olarak oynayan genç starın öncelikle altyapıya gönderilmesi bekleniyor. Bu sezon İran Ligi'nde 15 maça çıkan Allahyar 2 gol 2 asist yaptı.
- Spor
- 24.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.