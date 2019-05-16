Forvet transferi için çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de yeniden Ze Luis sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler devre arasında Ersun Yanal'ın teknik adamlık koltuğuna oturmasının ardından Yeşil Burunlu yıldız için girişimde bulunmaş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

RUS basını, Spartak Moskova formasını giyen Ze Luis için Fenerbahçe'nin temasa geçtiği ve menajeriyle görüşüldüğünü yazdı. Bu transferi özellikle Yanal'ın çok istediği ifade ediliyor.





G.SARAY DA ÇOK İSTEMİŞTİ

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Ze Luis'in adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Ancak Sarı- Kırmızılılar, Spartak Moskova ikna etmeyi başaramamıştı.

FİYATI 8 MİLYON EURO

1.84 boyundaki yıldız futbolcu güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Hava toplarında da bir hayli etkili olan Ze Luis'in bonservis bedelinin 8 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.



ZE Luis bu sezon Spartak Moskova formasıyla 34 resmi maçta oynadı. Brezilyalı yıldız 13 rez rakip ağları havalandırdı.