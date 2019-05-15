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Şampiyonluk kupası Ankara’da sergilendi

’de şampiyon olacak takıma verilecek kupa Ankara’da sregilendi. Pazar günü şampiyon belli olursa kupa kazanan takıma verilecek.

Kazanan kupayı alacak

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonluk kupasının tanıtımı Ankara'da yapıldı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda gerçekleştirilen etkinlikte şampiyonluk kupası teşkilat başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından tanıtıldı.

Şampiyonluk kupasını vatandaşlar bu hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Kupa pazar günü Türk Telekom Stadı'na getirilecek. Eğer G.Saray- Başakşehir maçında bir takım galip gelirse şampiyon olacak ve kupayı alacak.

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