Kozak’a ‘disiplin’ yolu!

Galatasaray'da büyük tartışmalara neden Divan Kurulu'ndaki siyasi söylemler büyük tartışma yarattı. asistanaliz. com'un haberine göre birçok kongre üyesi Başkan Cengiz'e, Hayrettin Kozak'ın divan kürsüsünden yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi. Cengiz de telefonuna gelen mesajlara "Bu hareket Divan Kurulu Toplantısı'nda yapılmıştır. Dolayısıyla bu konuya Divan Kurulu Başkanı müdahale etmeliydi. Şimdi divanın açıklama yapmasını ve harekete geçmesini bekliyoruz. Üyeler de ayrıca disiplin kuruluna başvurabilir. Görüldüğü gibi amaç zaten bizi zor durumda bırakmak" ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK...

Başkan Mustafa Cengiz'in de sessizliği bozmasının ardından gözler Hayri Kozak için üyelerin yapacağı şikayetlere çevrildi.