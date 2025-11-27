PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Icardı Şampiyonlar Ligi’nde son 8 karşılaşmayı boş geçti

Süper Lig’de fiziksel sorunlarına rağmen attığı 7 golle dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi’nde ise son 8 karşılaşmayı boş geçti. Toplamda ise 12 maçta rakip ağları yalnızca 2 kez havalandırabildi. Icardi, Union SG karşılaşmasında sadece 17 kez topla buluşarak hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'deki başarısını özellikle son dönemde Avrupa'da sergileyemeyen Mauro Icardi, Osimhen'in iyileşmemesi halinde ilk 11'de forma giyecek.

Victor Osimhen'in yokluğunda Union SG karşısında ilk 11'de forma giyen Mauro Icardi performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. 90 dakika sahada kalmasına rağmen 17 kez topla buluşabilen ve gol bölgesinde çok etkisiz kalan Arjantinli yıldız çarpıcı bir istatistiğiyle de gündeme oturdu.

Yaşadığı fiziki problemler nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan Icardi, Süper Lig'de attığı 7 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak tecrübeli yıldız aynı performansını Avrupa'ya taşıyamıyor. Icardi, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 12 karşılaşmada forma giyerken yalnızca 2 gol atabildi. Yıldız futbolcu son 8 maçta ise gol atma başarısını gösteremedi. Union SG önünde de rakip stoperlerin arasında kaybolan ve gol pozisyonuna giremeyen Icardi ile ilgili sosyal medyada da sert eleştiriler yapıldı.

ICARDI'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
Galatasaray kaptanı Mauro Icardi dün sabah derbi mesaisine başladı!.. Arjantinli yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Günaydın Galatasaray ailesi... Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Haydi Cimbom!" ifadesini kullandı.

ONUR ÖZKAN: ARTIK SÜPER LİG SEVİYESİNDE
Icardı'nin Şampiyonlar Ligi performansı benim adıma sürpriz değil. Çünkü uzun süredir profesyonel futbolcu gibi yaşamayan bir isimden bahsediyoruz. Süper Lig'in kalitesi hepimize bir illüzyon sunuyor. Icardi'nin attığı 7 gol birçok şeyi örtüyor ama Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkınca defolar ortaya çıkıyor. Icardi'nin mevcut fiziksel durumuyla bu seviyede ilk 11'de formasını giyebileceği tek takım maalesef Galatasaray.

Artık günümüz futbolunda topsuz oyunda yarım futbolcunun bile yaşattığı sıkıntıların üstesinden gelmek zor oluyor. Rakip kovalamayan, pres yapmayan, ikili mücadeleye girmeyen bir 9 numarayla oynamak kalan futbolcuların üzerinde büyük yük oluşturuyor. Şu çok net bir gerçek ki; sezonun kalan kısmında Galatasaray'ın kaderini Osimhen'in ne kadar sahada kaldığı belirleyecek.

