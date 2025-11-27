Galatasaray'da Icardı Şampiyonlar Ligi’nde son 8 karşılaşmayı boş geçti

Mauro Icardi (AA)

ONUR ÖZKAN: ARTIK SÜPER LİG SEVİYESİNDE

Icardı'nin Şampiyonlar Ligi performansı benim adıma sürpriz değil. Çünkü uzun süredir profesyonel futbolcu gibi yaşamayan bir isimden bahsediyoruz. Süper Lig'in kalitesi hepimize bir illüzyon sunuyor. Icardi'nin attığı 7 gol birçok şeyi örtüyor ama Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkınca defolar ortaya çıkıyor. Icardi'nin mevcut fiziksel durumuyla bu seviyede ilk 11'de formasını giyebileceği tek takım maalesef Galatasaray.