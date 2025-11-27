Öğrenci kartında yaş sınırı mahkemelik oldu! İzmir'de CHP'li belediyeye tazminat şoku

İzmir'de toplu ulaşım (Takvim.com.tr)

DOSYA DANIŞTAY'A TAŞINDI

Kararda, belediyenin kamu kaynaklarını etkin kullanma ve sosyal desteği hedef kitleye yönlendirme gerekçelerinin meşru olduğu kabul edilse de, 30 yaş üstü öğrencilerin durumuna ilişkin kapsamlı veri toplanmadığı, yaş temelli ayrımın makul ve orantılı olmadığı kaydedildi. Belediye, istinaf kararının ardından dosyayı Danıştay'a taşıdı. Danıştay'ın belediye aleyhine karar vermesi durumunda, 30 yaş üzerindeki binlerce öğrenci için geriye dönük tazminat ödeme yükümlülüğünün doğabileceği belirtiliyor.