Galatasaray Divan Kurulu'nda Hayri Kozak'ın yaptığı konuşma büyük tepki çekti. Kozak, sadece futbolun ve Galatasaray'ın geleceğinin tartışıldığı Divan Kurulu'nda CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yaptı.

TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

KOZAK, "23 Haziran'da şampiyonluğumuz dahil her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Aynen İmamoğlu'nun söylediği gibi" sözleri büyük tepki topladı. G.Saray taraftarları, "Hayri Kozak denen mason liseli statükocu, 1.5 ay önce lise dışından Mustafa Cengiz'e darbe yapmamış mıydı? G.Saray halkındır! Lisenin değil! Kozak gitsin siyasetini meşrebine uygun bir siyasi partide yapsın. G.Saray siyaset üstüdür. Siyasi şov mecrası değildir" ifadelerini kullandılar.

MİNİ YORUM - TAM BİR AKIL TUTULMASI!

KOZAK'IN son divan toplantısında yaptığı konuşmada siyasi görüşünü ön plana çıkarıp siyaset konuşması bence tam bir 'Akıl tutulması'ydı. Hatta Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Umarım bu sezon son divan toplantımız olmaz" diyerek Kozak'ın siyasi söylemlerinin yaratacağı rahatsızlığı kibarca dile getirdi. G.Saray siyaset üstü bir spor kulübüdür.

Levent TÜZEMEN