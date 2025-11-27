PODCAST CANLI YAYIN

ABD’de tutuklanan Furkan Dölek'in kefaletinin bir bölümünü gizemli bir Türk ödedi

Bilim insanı Dr. Furkan Dölek, ABD’de çalıştığı laboratuvarda usulsüzlük tespit ettiği için işten atıldı. Kaçırıldı. Tutuklandı. 50 bin dolar kefaletle serbest kaldı. 13 bin dolarının ise New York’ta büfesi bulunan bir Türk tarafından karşılandığı açıklandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
ABD'de görev yapan Türk fizikçi Dr. Furkan Dölek, çalıştığı laboratuvarlarda radyasyon sızıntıları ve güvenlik açıklarını rapor ettiği için işten çıkarıldı. Dölek, bu durumu protesto etmek için yollara düştü.

Bilim insanı Dr. Furkan Dölek (AA)Bilim insanı Dr. Furkan Dölek (AA)

GÖZALTINA ALINDI

Kanada'ya doğru yürüyerek uluslararası destek çağrısı yaptı. Ancak Dölek bir süre sonra kayboldu. Ailesi ve Türk yetkililer, Dölek'e ulaşmaya çalıştı. Günler sonra Dölek'in ABD'de gözaltına alındığı açıklandı. Dölek'in New York'taki CBP Messana Sınır Devriye İstasyonu'nda tutulduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun girişimleri sonucu Dölek'e ulaşıldı. Dölek önceki gün 50 bin dolar kefaletle özgürlüğüne kavuştu.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

GİZEMLİ BİR TÜRK KEFALETİNİ ÖDEDİ

Kefalet ücretinin son 13 bin dolarının ABD'nin New York kentinde büfesi olan bir Türk tarafından ödendiği belirtildi. Ancak söz konusu Türk'ün kimliğini gizli tuttuğu vurgulandı. Bu arada Dölek, yaşadığı sürecin kendisine özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu yeniden gösterdiğini söyledi. Şöyle devam etti: Özgürlüğünüzü kaybettikten sonra bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Bundan sonra da böyle yaşamaya devam edeceğim. Özgürlüğün ne demek olduğunu en iyi anlayan kişiler, özgürlüğünü kaybeden kişilerdir. Daha sonra bunu kazanmak gerçekten çok büyük bir sevinç ve onur.

