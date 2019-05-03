Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Çek futbolcu Josef Sural (28), 28 Nisan'da trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Sporcu, geride gözü yaşlı bir eş ve 2 evlat bıraktı. Sural'ın eşi Denisa'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı. Denisa Sural, kaybettiği eşine hitaben şu ifadeleri kullandı:



'SENİ SEVİYORUM'

"Bir parçamı kaybettim. Telefondaki son sözün 'Beni beklemeyin, seni seviyorum' oldu. Sevgi dolu bir eş, baba ve arkadaş. Dünyadaki en iyi baba sensin. İki harika kızımız için sana teşekkür ederim. Her gün onlara baktığımda seni göreceğim. Melissa 3 aylık. Ona ne kadar harika bir baba olduğunu hatırlatacağız. Vaneska için ise seni kaybetmek çok kötü bir durum. Çünkü hiç kimse onu senin sevdiğin gibi sevemeyecek. Seni sonsuza dek seviyorum aşkım."





ALANYASPOR'DAN ÖRNEK KARAR VEFASPOR!

Alanyaspor Kulübü, kazada can veren sporcusu Josef Sural için vefa örneği gösterdi. Alanyaspor, pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında elde edilecek tüm hasılatın, Josef Sural'ın ailesine gönderileceğini bildirdi. Kulüp ayrıca Kayserispor maçının beraberlik primi olan 400 bin TL'nin tamamını ve Sural için satışa sunulacak tişörtlerden elde edilecek tüm geliri Sural ailesine vereceklerini ilan etti.