Josef Sural'ın takım arkadaşları futbol camiasını yasa boğan kaza anını anlattı

Kayserispor deplasmanından dönüş sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Josef Sural toprağa verildi. Kaza sırasında Sural ile birlikte minibüste bulunan diğer futbolcular kaza anını ve sonrasında yaşananları anlattı. İşte Josef Sural'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili detaylar...

02.05.2019 16:34 - Son Güncelleme: 02.05.2019 16:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





