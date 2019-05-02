Josef Sural'ın takım arkadaşları futbol camiasını yasa boğan kaza anını anlattı
Kayserispor deplasmanından dönüş sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Josef Sural toprağa verildi. Kaza sırasında Sural ile birlikte minibüste bulunan diğer futbolcular kaza anını ve sonrasında yaşananları anlattı. İşte Josef Sural'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili detaylar...
02.05.2019 16:34
- Son Güncelleme: 02.05.2019 16:34
İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan VIP minibüsün kaza yapmasıyla Çek futbolcu Josef Sural (29) yaşamını yitirdi.
Kazada diğer 6 futbolcu hafif yaralandı. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Sural, imza töreninde, "Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer" demişti.
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