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Josef Sural'ın takım arkadaşları futbol camiasını yasa boğan kaza anını anlattı

Kayserispor deplasmanından dönüş sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Josef Sural toprağa verildi. Kaza sırasında Sural ile birlikte minibüste bulunan diğer futbolcular kaza anını ve sonrasında yaşananları anlattı. İşte Josef Sural'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili detaylar...

02.05.2019 16:34 - Son Güncelleme: 02.05.2019 16:34
Josef Sural'ın takım arkadaşları futbol camiasını yasa boğan kaza anını anlattı

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan VIP minibüsün kaza yapmasıyla Çek futbolcu Josef Sural (29) yaşamını yitirdi.

Kazada diğer 6 futbolcu hafif yaralandı. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Sural, imza töreninde, "Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer" demişti.

Josef Sural'ın takım arkadaşları futbol camiasını yasa boğan kaza anını anlattı

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi.

Josef Sural'ın takım arkadaşları futbol camiasını yasa boğan kaza anını anlattı

Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti.

Josef Sural'ın takım arkadaşları futbol camiasını yasa boğan kaza anını anlattı

Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.'nın kullandığı minibüs, saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, iddiaya göre sürücünün uyuması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi.

Josef Sural'ın takım arkadaşları futbol camiasını yasa boğan kaza anını anlattı

Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu.

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