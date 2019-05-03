Hakemler de hata yapar!

Ersun Yanal hakemler konusunda da açıklamalarda bulundu. Yanal, "Hakemlerin hata yapmama şansı yok. Önemli olan herkesin iyi hissetmesi. Bunu yapmak için iyi bir sistem iyi bir düzen gerekiyor" dedi. Yanal, "Kayserispor maçı hakeminin kokartını devre arasında söktüler. Sonra bir büyük maça verdiler. Üst üste maçlar yönetti. Oysa yönetme kabiliyetinden şüphe duyman gerekirdi" dedi.
- Spor
- 03.05.2019
- Gazete
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