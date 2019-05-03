Bugünkü
Takvim

Hakemler de hata yapar!

Yanal, “Hakemlerin hata yapmama şansı yok. Hakemlerimiz şeffaf, birbirine güvenecek bir sisteme dahil olmalı” dedi.

Hakemler de hata yapar!
Ersun Yanal hakemler konusunda da açıklamalarda bulundu. Yanal, "Hakemlerin hata yapmama şansı yok. Önemli olan herkesin iyi hissetmesi. Bunu yapmak için iyi bir sistem iyi bir düzen gerekiyor" dedi. Yanal, "Kayserispor maçı hakeminin kokartını devre arasında söktüler. Sonra bir büyük maça verdiler. Üst üste maçlar yönetti. Oysa yönetme kabiliyetinden şüphe duyman gerekirdi" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriHakemler de hata yapar!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri