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’in kozu Adem Ljajıc

, kritik derbide ’ten liderlik görevini üstlenmesini ve kanatları beslemesini isteyecek.

GÜNEŞ’İN KOZU LJAJIC
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, G.Saray ile oynanacak 'e büyük sorumluluk yükleyecek. Sırp yıldız takımın liderliğini üstlenecek.

MAESTRO LJAJIC
Şenol Güneş ve kurmaylarının Ljajic'ten oyunu yönlendirmesini ve kanatlara da yardım ederek orta sahanın maestrosu olmasını istediği öğrenildi. 'ın teknik patronu Güneş, derbi maçta Ljajic'in uzaktan bol bol şut denemesini de isteyecek. Genç yıldız, son hafta Ankaragücü filelerini havalandırmıştı.

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