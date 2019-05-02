Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, G.Saray ile oynanacak derbi maçta Adem Ljajic'e büyük sorumluluk yükleyecek. Sırp yıldız takımın liderliğini üstlenecek.
MAESTRO LJAJIC
Şenol Güneş ve kurmaylarının Ljajic'ten oyunu yönlendirmesini ve kanatlara da yardım ederek orta sahanın maestrosu olmasını istediği öğrenildi. Kara Kartal'ın teknik patronu Güneş, derbi maçta Ljajic'in uzaktan bol bol şut denemesini de isteyecek. Genç yıldız, son hafta Ankaragücü filelerini havalandırmıştı.
MAESTRO LJAJIC
Şenol Güneş ve kurmaylarının Ljajic'ten oyunu yönlendirmesini ve kanatlara da yardım ederek orta sahanın maestrosu olmasını istediği öğrenildi. Kara Kartal'ın teknik patronu Güneş, derbi maçta Ljajic'in uzaktan bol bol şut denemesini de isteyecek. Genç yıldız, son hafta Ankaragücü filelerini havalandırmıştı.
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