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Yine yeniden

Yine yeniden Alberth Elis
ABD basını, Alberth Elis'in adını birkez daha Fenerbahçe ile yan yana yazdı... Devre arasında uzun bir süre Sarı-Lacivertliler'in gündeminde kalan Honduraslı kanat oyuncusu için sezon sonu yeni bir girişim olabileceği belirtiliyor. Elis bu sezon ligde 5 maçta 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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