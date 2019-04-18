Yine yeniden Alberth Elis

ABD basını, Alberth Elis'in adını birkez daha Fenerbahçe ile yan yana yazdı... Devre arasında uzun bir süre Sarı-Lacivertliler'in gündeminde kalan Honduraslı kanat oyuncusu için sezon sonu yeni bir girişim olabileceği belirtiliyor. Elis bu sezon ligde 5 maçta 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.