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5 hücumcuyla 'de zafer arayacak

’i yakalayabilmek için Fener’i yenmek zorunda olduklarını düşünen Terim çok cesur bir kadroyu sahaya sürecek. Tecrübeli hoca, Ndiaye'nin önüne , , Feghouli, Onyekuru ve 'li hücum hattını oynatmayı planlıyor.



Sezonun belki de en kritik maçında pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor... 6 puan önde olan lider Başakşehir'i yakalamak için mutlaka kazanmaları gerektiğini düşünen Fatih Terim'in çok cesur bir kadroyu sahaya süreceği öğrenildi.

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