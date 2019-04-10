Sezonun belki de en kritik maçında pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor... 6 puan önde olan lider Başakşehir'i yakalamak için mutlaka kazanmaları gerektiğini düşünen Fatih Terim'in çok cesur bir kadroyu sahaya süreceği öğrenildi.
- Spor
- 10.04.2019
- Gazete
Galatasaray 5 hücumcuyla Kadıköy'de zafer arayacak
Başakşehir’i yakalayabilmek için Fener’i yenmek zorunda olduklarını düşünen Terim çok cesur bir kadroyu sahaya sürecek. Tecrübeli hoca, Ndiaye'nin önüne Belhanda, Emre, Feghouli, Onyekuru ve Diagne'li hücum hattını oynatmayı planlıyor.
Sezonun belki de en kritik maçında pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor... 6 puan önde olan lider Başakşehir'i yakalamak için mutlaka kazanmaları gerektiğini düşünen Fatih Terim'in çok cesur bir kadroyu sahaya süreceği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.