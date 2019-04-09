Altın adam İsmayilov

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov, koparmada 147 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu. Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde 147 kilo kaldırarak Türkiye'ye altın madalya kazandıran İsmayilov'un bu başarısıyla milliler toplam madalya sayısını 13'e çıkardı.
- Spor
- 09.04.2019
- Gazete
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