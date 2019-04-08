Fenerbahçe, Ankaragücü ile deplasmanında 1-1 berabere kaldı. 3. dakikada Soldado'nun şutunu son anda Altay çıkardı. 9'da Altay bu kez Mehmet Ekici'nin şutunu kurtardı. 16'da Soldado, kale dibinden vurdu. Altay kalesinde yine devleşti. 17'de Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay Bayındır topu köşeden çıkardı. 23'te Moses mutlak gol pozisyonunu harcadı. 42'de Canteros'un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Boyd, Harun'u avladı: 1-0.
- Spor
- 08.04.2019
- Gazete
Fenerbahçe düşme hattındaki rakibi Ankaragücü ile berabere kaldı
Fenerbahçe, 42.dakikada Boyd’un golüyle geriye düştü . 67’de Hasan Ali ile eşitliği sağladı. Haftaya Galatasaray ile karşılaşacak Kanarya’nın düşme hattıyla arasındaki fark 5 puan.
Fenerbahçe, Ankaragücü ile deplasmanında 1-1 berabere kaldı. 3. dakikada Soldado'nun şutunu son anda Altay çıkardı. 9'da Altay bu kez Mehmet Ekici'nin şutunu kurtardı. 16'da Soldado, kale dibinden vurdu. Altay kalesinde yine devleşti. 17'de Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay Bayındır topu köşeden çıkardı. 23'te Moses mutlak gol pozisyonunu harcadı. 42'de Canteros'un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Boyd, Harun'u avladı: 1-0.
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