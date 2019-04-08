, Ankaragücü ile deplasmanında 1-1 berabere kaldı.Soldado'nun şutunu son anda Altay çıkardı.Altay bu kez Mehmet Ekici'nin şutunu kurtardı.Soldado, kale dibinden vurdu. Altay kalesinde yine devleşti.Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay Bayındır topu köşeden çıkardı.Moses mutlak gol pozisyonunu harcadı.Canteros'un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Boyd, Harun'u avladı: