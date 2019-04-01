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Aslan için 'ya gidiyor

Al Hilal’e 10 gün süre verildi. 2 milyon Euro yatmazsa ’ya gidiliyor

Aslan Gomis için FIFA'ya gidiyor
Sezon başında ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis'in 2 milyon Euro'luk son taksitini Al Hilal Kulübünden alamayan Galatasaray, FIFA'ya gitmek için geri sayıma geçti. Suudi Arabistan ekibinin 1 Mart 2019 tarihinde ödemesi gereken 2 milyon Euro'luk taksiti geciktirmesi ve son haftalarda görüşecek bir yetkili dahi bulamayan Galatasaray, Al Hilal kulübüne 10 gün süre verdi. İhtarname çeken Galatasaray, Al Hilal kulübüne 10 Nisan tarihine kadar ödeme yapması için zaman tanıdı. Galatasaray, 10 Nisan 2019'a kadar 2 milyon Euro ödeme yapılmazsa Al Hilal Kulübü'nü FIFA'ya resmen girişimlerde bulunup şikayet edecek. Ödemede gecikmenin neden yaşandığı ise henüz açıklanmadı.

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