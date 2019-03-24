Galatasaray potada ezeli rakibi Beşiktaş'ı 93-87 yenerek bu sezon rakibine 2. kez mağlubiyet tattırdı. Beşiktaş ilk periyodu 22-20 önde kapatmasına rağmen Cimbom devreyi 47-37 önde bitirdi.
AUGUSTE 22 SAYI ATTI
Maçın 3. periyodunu 70-62 önde tamamlayan Galatasaray maçtan 93-87 galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılı ekip de Zach Auguste attığı 22 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.
AUGUSTE 22 SAYI ATTI
Maçın 3. periyodunu 70-62 önde tamamlayan Galatasaray maçtan 93-87 galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılı ekip de Zach Auguste attığı 22 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.
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