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Cimbom, ’a rövanşı da vermedi

Tahincioğlu ’nde G.Saray, ’ı bu sezon 2’nci kez yendi. Auguste 22 sayıyla yıldızlaştı.

Galatasaray potada ezeli rakibi Beşiktaş'ı 93-87 yenerek bu sezon rakibine 2. kez mağlubiyet tattırdı. ilk periyodu 22-20 önde kapatmasına rağmen Cimbom devreyi 47-37 önde bitirdi.

AUGUSTE 22 SAYI ATTI
Maçın 3. periyodunu 70-62 önde tamamlayan maçtan 93-87 galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılı ekip de Zach Auguste attığı 22 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

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