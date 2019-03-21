en kötü sezonunu yaşayanortaya çıkan kötü tablonun izlerini silmek için kolları sıvadı. Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler kadroyu sil baştan yapacak. Yönetim en azyolları ayırmayı, eksik yerleri de en aztakviye etmeyi düşünüyor.