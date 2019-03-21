Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe ortaya çıkan kötü tablonun izlerini silmek için kolları sıvadı. Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler kadroyu sil baştan yapacak. Yönetim en az 8 isimle yolları ayırmayı, eksik yerleri de en az 8 yıldızla takviye etmeyi düşünüyor.
- Spor
- 21.03.2019
- Gazete
Fenerbahçe yeni sezona yepyeni kadroyla girmeyi planlıyor
Fenerbahçe yönetimi sözleşmesi bitecek olan 9 isimden sadece Skrtel’e yeni teklif yapacak. Soldado ve Valbuena için karar sezon sonu verilecek... Frey kesin olarak gönderilecek.Sarı-Lacivertliler en az 1 stoper ve 1 sol bek alacak. Orta saha, kanatlar ve forvete en az 2'şer takviye yapılacak... Bu operasyonun yönetime ne kadara mal olacağı soru işareti.
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe ortaya çıkan kötü tablonun izlerini silmek için kolları sıvadı. Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler kadroyu sil baştan yapacak. Yönetim en az 8 isimle yolları ayırmayı, eksik yerleri de en az 8 yıldızla takviye etmeyi düşünüyor.
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