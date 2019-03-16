Mehmet Ekici 36 dakikada resital sundu

Mehmet Ekici, Fenerbahçe adına belki de sezonun en kritik golüne imza attı. Tecrübeli oyuncu sahada 36 dakika kalırken, 3 önemli pas yaptı. Yüzde 90 pas isabeti sağladı. 8 orta yaparken, 4 ikili mücadele kazandı.
DEVAMI GELECEK
Ekici, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Benim açımdan, takım açısından çok önemli bir goldü. İnşallah üstüne koya koya devam edeceğiz" dedi.
DEVAMI GELECEK
Ekici, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Benim açımdan, takım açısından çok önemli bir goldü. İnşallah üstüne koya koya devam edeceğiz" dedi.
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