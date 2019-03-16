Bugünkü
Takvim

36 dakikada resital sundu

Tecrübeli oyuncu, 1 gol atarken, 3 önemli pas yaptı. Yüzde 90 pas isabeti sağladı. 8 orta yaptı.

Mehmet Ekici 36 dakikada resital sundu
, adına belki de sezonun en kritik golüne imza attı. Tecrübeli oyuncu sahada 36 dakika kalırken, 3 önemli pas yaptı. Yüzde 90 pas isabeti sağladı. 8 orta yaparken, 4 ikili mücadele kazandı.

DEVAMI GELECEK
Ekici, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Benim açımdan, takım açısından çok önemli bir goldü. İnşallah üstüne koya koya devam edeceğiz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMehmet Ekici 36 dakikada resital sundu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri