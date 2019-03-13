Gerçek Diagne’yi şimdi görün

Antalya maçında 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren Diagne'nin yüzü güldü. Çok ağır eleştirilen alan Senagalli yıldız, taraftarın da büyük desteğiyle adeta yeniden doğdu.
KÖTÜ GÜNLER BİTTİ
Tribünlerle arasında çok güzel bir bağ oluşan Senegalli yıldızın özgüveni de yerine geldi. Kötü günlerin geride kaldığına inanan Diagne'nin "Attığım gol büyük moral oldu. Bundan sonra herkes gerçek Diagne'yi seyredecek" dediği öğrenildi.
KÖTÜ GÜNLER BİTTİ
Tribünlerle arasında çok güzel bir bağ oluşan Senegalli yıldızın özgüveni de yerine geldi. Kötü günlerin geride kaldığına inanan Diagne'nin "Attığım gol büyük moral oldu. Bundan sonra herkes gerçek Diagne'yi seyredecek" dediği öğrenildi.
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