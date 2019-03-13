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Gerçek ’yi şimdi görün

Taraftarla arasında çok güzel bir bağ oluşan yıldız, “ gol büyük moral oldu. Bundan sonra herkes gerçek ’yi seyredecek” diye konuştu...

Gerçek Diagne’yi şimdi görün
Antalya maçında 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren Diagne'nin yüzü güldü. Çok ağır eleştirilen alan Senagalli yıldız, taraftarın da büyük desteğiyle adeta yeniden doğdu.

KÖTÜ GÜNLER BİTTİ
Tribünlerle arasında çok güzel bir bağ oluşan Senegalli yıldızın özgüveni de yerine geldi. Kötü günlerin geride kaldığına inanan Diagne'nin " gol büyük moral oldu. Bundan sonra herkes gerçek Diagne'yi seyredecek" dediği öğrenildi.

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