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ruhu geri dönüyor! evinde kolay kolay geçit vermiyor...

Bu sezon ‘öze dönüş projesi’ne imza atan Bordo-Mavililer taraftarının büyük desteğiyle evinde kolay kolay geçit vermiyor. İç sahada 13 maçta alınan 26 puan ve oynanan futbol " ruhu dönüyor" yorumunu beraberinde getirdi.



Süper Lig'de 40 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, son sezonlardaki en iyi iç saha performanslarından birini gösteriyor. Bordo-Mavililer, ligin 25. haftası sonunda evinde oynadığı 13 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. Rakipleri ile 2 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

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