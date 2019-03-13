Süper Lig'de 40 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, son sezonlardaki en iyi iç saha performanslarından birini gösteriyor. Bordo-Mavililer, ligin 25. haftası sonunda evinde oynadığı 13 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. Rakipleri ile 2 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.
- Spor
- 13.03.2019
- Gazete
Avni Aker ruhu geri dönüyor! Trabzonspor evinde kolay kolay geçit vermiyor...
Bu sezon ‘öze dönüş projesi’ne imza atan Bordo-Mavililer taraftarının büyük desteğiyle evinde kolay kolay geçit vermiyor. İç sahada 13 maçta alınan 26 puan ve oynanan futbol "Avni Aker ruhu dönüyor" yorumunu beraberinde getirdi.
Süper Lig'de 40 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, son sezonlardaki en iyi iç saha performanslarından birini gösteriyor. Bordo-Mavililer, ligin 25. haftası sonunda evinde oynadığı 13 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. Rakipleri ile 2 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.
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