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4 penaltılı maçta kazanan Alanya

Turuncu-Yeşilliler, ’u Cisse ve Wellington ile devirirken, 4 penaltı kararı verdi.

4 penaltılı maçta kazanan Alanya
Süper Lig'de ikinci yarının başarılı takımlarından Aytemiz Alanyaspor düşme hattında bulunan Erzurumspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekip 45. dakikada Papiss Cisse ile öne geçti. Senegalli yıldız 50. dakikada penaltı kaçırdı. Alanyaspor 59. dakikada yine penaltı kazandı. Welinton skoru 2-0 yaptı. 77. dakikada bu kez Erzurum, Sunu'nun penaltı golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Cisse 90'da birkez daha penaltı kaçırırca maç 2-1 bitti.

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