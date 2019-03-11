4 penaltılı maçta kazanan Alanya

Süper Lig'de ikinci yarının başarılı takımlarından Aytemiz Alanyaspor düşme hattında bulunan Erzurumspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekip 45. dakikada Papiss Cisse ile öne geçti. Senegalli yıldız 50. dakikada penaltı kaçırdı. Alanyaspor 59. dakikada yine penaltı kazandı. Welinton skoru 2-0 yaptı. 77. dakikada bu kez Erzurum, Sunu'nun penaltı golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Cisse 90'da birkez daha penaltı kaçırırca maç 2-1 bitti.