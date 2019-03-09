Hedef bu kez erken gol bulmak Akhisar maçını örnek gösteren Terim, “Gol gecikirse zorlanırız” dedi...

Pazartesi günü evinde Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Teknik direktör Fatih Terim, Antalya'nın çok zorlu bir rakip olduğunu ve mutlaka erken gol bulmaları gerektiğini söyledi. Akhisar karşılaşmasını örnek olarak gösteren Terim'in "Geciken gol rakibin direncini üst seviyeye çıkardı. Aynı senaryoyu yaşamamak için ilk 15 dakikada öne geçmeliyiz. Bunun içinde maça çok coşkulu başlamalıyız" dediği öğrenildi.