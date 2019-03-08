Sakatlığı nedeniyle Erzurum'da forma giyemeyen Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor maçında da oynayamayacağı kesinleşti. Dün idmana çıkmayan Japon yıldız, Bursa'ya yetiştirilecek.
- Spor
- 08.03.2019
- Gazete
Nagatomo kesinleşti!
- Şampiyonluk kupası müzemizdedir
- F.Bahçe'den G.Saray'a! Bugün imzalıyor
- 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.