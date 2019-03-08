Daha iyi bir Olcay izleyeceksiniz Sözleşmesi 1 yıl kısaltılan Olcay, “Trabzon’u çok seviyorum. Daha iyi bir Olcay olarak döneceğim. Söz veriyorum” dedi.

TRABZONSPOR'DA 2 ay kadro dışı kalan Olcay Şahan dün takıma geri döndü.



SEZON SONU YOLCU

Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 1 yıl kısaltıldı ve yeni sözleşmesinde 1 milyon 340 bin Euro indirime gidildi. Sözleşmesi 2020'de sona erecek Olcay yeni düzenlemeyle sezon sonunda serbest kalacak.



BENİ TAKDİR EDECEKLER

Yıldız futbolcu, "Başkanımdan, Ünal Karaman'dan, taraftarlarımızdan ve camiamızdan, bana inanan herkesten özür diliyorum. Trabzonspor'umu ve taraftarlarımızı çok seviyor ve daha iyi bir Olcay olarak geri döneceğimin sözünü veriyorum. İnanıyorum ki bu sözüm gerçeğe dönüştüğü vakit; hem yaptıklarımı herkese unutturacak hem de ne kadar samimi olduğumu görmüş olacaksınız" diye konuştu.







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Olcay, iki aylık aranın ardından dün 2 ay kadro dışı kalandün takıma geri döndü.Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 1 yıl kısaltıldı ve yeni sözleşmesindeindirime gidildi. Sözleşmesisona erecekyeni düzenlemeyle sezon sonunda serbest kalacak.Yıldız futbolcu, "Başkanımdan,'dan, taraftarlarımızdan vecamiamızdan, bana inanan herkestenözür diliyorum.ve taraftarlarımızı çok seviyor ve dahaiyi birolarak geri döneceğiminsözünü veriyorum. İnanıyorum ki busözüm gerçeğe dönüştüğü vakit; hemyaptıklarımı herkese unutturacak hemde ne kadar samimi olduğumu görmüşolacaksınız" diye konuştu.Olcay, iki aylık aranın ardından dün Trabzonspor idmanında yer aldı. Tecrübeli oyuncunun Ünal Karaman 'a sarılması sosyal medyayı salladı. TÜM MANŞETLER