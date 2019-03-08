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Daha iyi bir Olcay izleyeceksiniz

Sözleşmesi 1 yıl kısaltılan Olcay, “Trabzon’u çok seviyorum. Daha iyi bir Olcay olarak döneceğim. Söz veriyorum” dedi.

Daha iyi bir Olcay izleyeceksiniz
TRABZONSPOR'DA 2 ay kadro dışı kalan Olcay Şahan dün takıma geri döndü.

SEZON SONU YOLCU
Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 1 yıl kısaltıldı ve yeni sözleşmesinde 1 milyon 340 bin Euro indirime gidildi. Sözleşmesi 2020'de sona erecek Olcay yeni düzenlemeyle sezon sonunda serbest kalacak.

BENİ TAKDİR EDECEKLER
Yıldız futbolcu, "Başkanımdan, Ünal Karaman'dan, taraftarlarımızdan ve camiamızdan, bana inanan herkesten özür diliyorum. Trabzonspor'umu ve taraftarlarımızı çok seviyor ve daha iyi bir Olcay olarak geri döneceğimin sözünü veriyorum. İnanıyorum ki bu sözüm gerçeğe dönüştüğü vakit; hem yaptıklarımı herkese unutturacak hem de ne kadar samimi olduğumu görmüş olacaksınız" diye konuştu.



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Olcay, iki aylık aranın ardından dün idmanında yer aldı. Tecrübeli oyuncunun 'a sarılması sosyal medyayı salladı.

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