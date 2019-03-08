Daha iyi bir Olcay izleyeceksiniz

TRABZONSPOR'DA 2 ay kadro dışı kalan Olcay Şahan dün takıma geri döndü.
SEZON SONU YOLCU
Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 1 yıl kısaltıldı ve yeni sözleşmesinde 1 milyon 340 bin Euro indirime gidildi. Sözleşmesi 2020'de sona erecek Olcay yeni düzenlemeyle sezon sonunda serbest kalacak.
BENİ TAKDİR EDECEKLER
Yıldız futbolcu, "Başkanımdan, Ünal Karaman'dan, taraftarlarımızdan ve camiamızdan, bana inanan herkesten özür diliyorum. Trabzonspor'umu ve taraftarlarımızı çok seviyor ve daha iyi bir Olcay olarak geri döneceğimin sözünü veriyorum. İnanıyorum ki bu sözüm gerçeğe dönüştüğü vakit; hem yaptıklarımı herkese unutturacak hem de ne kadar samimi olduğumu görmüş olacaksınız" diye konuştu.
BU FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULDU
Olcay, iki aylık aranın ardından dün Trabzonspor idmanında yer aldı. Tecrübeli oyuncunun Ünal Karaman'a sarılması sosyal medyayı salladı.
SEZON SONU YOLCU
Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 1 yıl kısaltıldı ve yeni sözleşmesinde 1 milyon 340 bin Euro indirime gidildi. Sözleşmesi 2020'de sona erecek Olcay yeni düzenlemeyle sezon sonunda serbest kalacak.
BENİ TAKDİR EDECEKLER
Yıldız futbolcu, "Başkanımdan, Ünal Karaman'dan, taraftarlarımızdan ve camiamızdan, bana inanan herkesten özür diliyorum. Trabzonspor'umu ve taraftarlarımızı çok seviyor ve daha iyi bir Olcay olarak geri döneceğimin sözünü veriyorum. İnanıyorum ki bu sözüm gerçeğe dönüştüğü vakit; hem yaptıklarımı herkese unutturacak hem de ne kadar samimi olduğumu görmüş olacaksınız" diye konuştu.
BU FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULDU
Olcay, iki aylık aranın ardından dün Trabzonspor idmanında yer aldı. Tecrübeli oyuncunun Ünal Karaman'a sarılması sosyal medyayı salladı.
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