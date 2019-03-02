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Kagawa’yı tanıyor musun?

Kagawa, “Hamamda karşılaştığım kişi ‘Son zamanlarda ’a Japon bir futbolcu geldi, sen biliyor musun?’ diye sordu. “İyi bir oyuncuya benziyor” diye cevap verdim ve konu kapandı” dedi.

Kagawa’yı tanıyor musun?
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Shinji Kagawa, kulüp dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

MÜTHİŞ ANI
Kagawa, "Gittiğim bir hamamda, beni tanımayan benim de tabii ki tanımadığım bir Türk, "Sen Japon musun?" diye sordu. Sadece "Japon'um" demem bile, onun kafasında çok çalışkan, çok ciddi olduğum fikrini uyandırdı ve bunları duymak mutlu etti beni. En önemlisi, hamamda karşılaştığım kişi "Beşiktaş'a Japon bir futbolcu geldi, sen biliyor musun?" diye sordu. "İyi bir oyuncuya benziyor" diye cevap verdim ve konuyu öyle kapattık. Hamamdan ayrılırken dayanamadım ve "Az evvel bahsettiğin o futbolcu benim" dedim (gülüşmeler)" dedi.

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