Beşiktaş hoca arayışlarına hız verdi... Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in yeniden milli takımla anlaşmasının ardından hoca çalışmalarına başlandı. Yönetim, şu an boşta olan Mircea Lucescu ve Slaven Bilic'in yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ile başarılı bir performans sergileyen Sergen Yalçın'ın peşinde.
LUCESCU'YA EMANET EDELİM
Yöneticilerin bir kısmı takımı milli takım ile yollarını ayıran Mircea Lucescu'ya emanet etmek istiyor. Luce'yi isteyen yöneticiler, tecrübeli hocanın takıma daha büyük katkı vereceği görüşünde.
SLAVEN BİLİC DE ŞU AN BOŞTA
Başkan Fikret Orman'ın listesindeki bir diğer isim ise yine daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic... Siyah-Beyazlı tribünlerin de çok sevdiği Bilic, Mircea Lucescu gibi boşta olan hocalardan.
SERGEN KENDİNİ İSPAT ETTİ
Beşiktaş'ta bir başka hoca adayı ise Sergen Yalçın... Aytemiz Alanyaspor'un başına geçtikten sonra performansıyla herkesin takdirini kazanan Sergen, Beşiktaşlı yöneticilerin listesinde yer alıyor.
LUCESCU'YA EMANET EDELİM
Yöneticilerin bir kısmı takımı milli takım ile yollarını ayıran Mircea Lucescu'ya emanet etmek istiyor. Luce'yi isteyen yöneticiler, tecrübeli hocanın takıma daha büyük katkı vereceği görüşünde.
SLAVEN BİLİC DE ŞU AN BOŞTA
Başkan Fikret Orman'ın listesindeki bir diğer isim ise yine daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic... Siyah-Beyazlı tribünlerin de çok sevdiği Bilic, Mircea Lucescu gibi boşta olan hocalardan.
SERGEN KENDİNİ İSPAT ETTİ
Beşiktaş'ta bir başka hoca adayı ise Sergen Yalçın... Aytemiz Alanyaspor'un başına geçtikten sonra performansıyla herkesin takdirini kazanan Sergen, Beşiktaşlı yöneticilerin listesinde yer alıyor.
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