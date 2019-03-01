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Nadal 72. sıradaki Kyrgios’a elendi

Nadal 72. sıradaki Kyrgios’a elendi
Meksika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler 2. tur maçında Nick Kyrgios'a 2-1 yenilen dünya 2 numarası elendi. Nadal, ilk seti 6-3 aldı. Dünya sıralamasının 72. sırasındaki Kyrgios, 2. seti 7-6 kazanarak maçı final setine taşıdı. "Tie-break"e giden sette 3 maç puanı çeviren Kyrgios, maçı 2-1 kazanarak büyük bir sürprize imza attı.

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