Nadal 72. sıradaki Kyrgios’a elendi

Meksika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler 2. tur maçında Nick Kyrgios'a 2-1 yenilen dünya 2 numarası Rafael Nadal elendi. Nadal, ilk seti 6-3 aldı. Dünya sıralamasının 72. sırasındaki Kyrgios, 2. seti 7-6 kazanarak maçı final setine taşıdı. "Tie-break"e giden sette 3 maç puanı çeviren Kyrgios, maçı 2-1 kazanarak büyük bir sürprize imza attı.
- Spor
- 01.03.2019
- Gazete
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